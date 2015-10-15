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10.03.201803:23
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: доллар - 21,93 грн, евро - 24,95 грн

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    Как сообщается на сайте НБУ, курс евро установлен на отметке 2494,63 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,52 гривны за 10 рублей, курс доллара - на уровне 2193,27 гривны за 100 долларов.
    Доллары
    torange.ru

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 15 октября, на уровне 2193,27 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен на отметке 2494,63 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,52 гривны за 10 рублей.

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    Ранее сообщалось, что торги по доллару на межбанковском валютном рынке во вторник закрылись в диапазоне 21,65-21,75 грн/долл, торги по евро завершились на уровне 24,62-24,74 грн/евро, по российскому рублю — 0,344-0,346 грн/рубль.

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