Работа по отправке второго гумконвоя в Украину продолжается - Песков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Работа по отправке второго гуманитарного конвоя на юго-восток Украины еще продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Об этом уже неоднократно говорилось", — сказал Песков в эфире "Русской службы новостей".

На прошлой неделе участники минских переговоров договорились об организации двух новых гуманитарных колонн, которые отправятся из России на восток Украины.

По словам российского посла в Украине Михаила Зурабова, сначала начнется разминирование магистрали, после чего пойдут первые десять грузовиков. В течение десяти дней второй конвой отправится по железной дороге.

Москва 11 августа уведомила Еврокомиссию о намерении отправить на восток Украины гуманитарную помощь. В ЕК, в свою очередь, предостерегли РФ от военных действий в Украине под гуманитарным предлогом.

Сообщалось, что гуманитарный конвой въедет на территорию Украины, но в пункте, согласованном с Киевом, который признал конвой как гумпомощь.

История одного гуманитарного конвоя

Прибытие гуманитарного груза ожидалось еще 13 августа, но лишь 21 августа украинские таможенники начали оформление первых машин из колонны с гуманитарной помощью в пункте пропуска "Донецк-Изварино". В МИД РФ 22 августа заявили, что Москва приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону Луганска и предостерегла от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию. Данное решение возмутило ряд мировых политиков и было заявлено, что Россия должна вывести конвой с территории Украины.

По заявлению ОБСЕ 23 августа, весь российский гуманитарный груз вернулся на территорию РФ.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Минске 26 августа они договорились о доставке гуманитарной помощи востоку Украины железнодорожным транспортом.

Россия 27 августа получила ноту МИД Украины с согласием на отправку на восток страны гуманитарной помощи из РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ноте о намерении Москвы направить второй гумконвой подтверждалось желание согласовать все процедуры и гарантировать безопасность колонны. Вице-премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин заявил, что ополчение готово обеспечить безопасность второй гуманитарной колонны из РФ.

31 августа сообщалось, что вторая колонна с гумпомощью для Украины уже в Ростовской области. В этот же день спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заяви, что Украина еще не располагает информацией о количестве и назначении гуманитарной помощи в составе второй колонны из РФ.