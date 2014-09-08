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    РФ будет наращивать сотрудничество со странами БРИКС - МИД России

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    "После свертывания не по нашей вине взаимодействия в формате "восьмерки", значительное внимание со стороны МИДа уделяется расширению сотрудничества по здравоохранительным делам по линии БРИКС", - заявил Рябков.
    Лидеры стран БРИКС
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва будет наращивать сотрудничество со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в вопросах здравоохранения, в том числе это будет отражено в повестке следующего саммита, который пройдет в Уфе, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "После свертывания не по нашей вине взаимодействия в формате "восьмерки" значительное внимание со стороны МИДа уделяется расширению сотрудничества по здравоохранительным делам по линии БРИКС", — заявил Рябков, выступая на международном медицинском медиафоруме в МИА "Россия сегодня".

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    RIA News Михаил Кутузов | Перейти в фотобанк
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    Он напомнил, что в 2015 году Россия будет председательствовать в БРИКС. "Мы хотели бы, чтобы в итоговый документ встречи на высшем уровне стран БРИКС был включен значительный весомый раздел, посвященный сотрудничеству в сфере здравоохранения"- сказал дипломат.

    По его словам, пока концепция председательства, которая находится на рассмотрении "в этой своей части включает достижение договоренности об углублении сотрудничества по тем же направлениям — неинфекционные заболевания, инфекционные болезни, биомедицинская наука, выработка наиболее эффективных механизмов оценки качества и доступности медицинской помощи" и так далее.

    С 1 января 2015 года председательство в БРИКС переходит к России. Саммит БРИКС запланирован на 9-10 июля и пройдет в Уфе, совместно с саммитом ШОС. Российская сторона разрабатывает концепцию председательства в БРИКС в 2015 году, с рядом масштабных инициатив, направленных на расширение инвестиционного взаимодействия. Готовится проект Стратегии многостороннего экономического сотрудничества стран БРИКС.

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