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    Строительство моста через Керченский пролив не будет дешевым - СМИ

    Тема:

    Жизнь Крыма после присоединения к РФ. (501)

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    "Сумма еще может быть скорректирована, хотя, конечно, это будет недешевая стройка", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Решения о том, кто будет исполнителем контракта, у правительства, по словам премьера, пока нет.
    Керченский пролив
    RIA News Владимир Богатырев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоимость строительства моста через Керченский пролив еще может корректироваться, но проект не будет дешевым, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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    "Сумма еще может быть скорректирована, хотя, конечно, это будет недешевая стройка", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

    Решения о том, кто будет исполнителем контракта, у правительства, по словам премьера, пока нет.

    Транспортный переход через Керченский пролив по плану российских властей должен быть построен в 2018-2020 годах, ранее сообщалось, что стоимость проекта может превысить 228 миллиардов рублей.

    Медведев напомнил, что проект начали обсуждать еще до вхождения Крыма в состав России. "Но в то время это был международный проект, а сейчас — внутренний, и от его реализации зависит жизнь наших людей", — подчеркнул он.

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