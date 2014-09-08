Строительство моста через Керченский пролив не будет дешевым - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоимость строительства моста через Керченский пролив еще может корректироваться, но проект не будет дешевым, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сумма еще может быть скорректирована, хотя, конечно, это будет недешевая стройка", — сказал Медведев в интервью газете "Ведомости".

Решения о том, кто будет исполнителем контракта, у правительства, по словам премьера, пока нет.

Транспортный переход через Керченский пролив по плану российских властей должен быть построен в 2018-2020 годах, ранее сообщалось, что стоимость проекта может превысить 228 миллиардов рублей.

Медведев напомнил, что проект начали обсуждать еще до вхождения Крыма в состав России. "Но в то время это был международный проект, а сейчас — внутренний, и от его реализации зависит жизнь наших людей", — подчеркнул он.