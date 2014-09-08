"Солдатские матери Санкт-Петербурга" попали в реестр "иностранных агентов"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" в понедельник передадут в Минюст РФ заявление с требованием исключить некоммерческую организацию (НКО) из реестра иностранных агентов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на копию обращения организации в министерство.

Закон, вступивший в силу в ноябре 2012 года, обязывает российские НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В феврале 2013 года 11 организаций направили в Европейский суд по правам человека жалобу на этот закон, а в марте того же года в ряде российских регионов начались массовые проверки некоммерческих организаций.

Новые поправки в закон, вступившие в силу этим летом, дали Минюсту право самостоятельно вносить НКО в реестр "иностранных агентов". В конце августа Минюст добавил в реестр правозащитную организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга". Глава организации в связи с этим заявила, что НКО не получает денег из-за рубежа, и что организация оспорит в суде ее признание иностранным агентом.

"Деятельность, расцененная как политическая, прекращена. Организация в настоящее время не осуществляет каких-либо публичных призывов и не размещает докладов", — цитирует газета обращение НКО.

Кроме того, в обращении сказано, что с 30 июня организация работает только на средства господдержки, полученные в рамках конкурса.

"Этим заявлением мы не оспариваем действия Минюста, а лишь просим исключить нас из реестра в связи с тем, что мы не подпадаем под определение "иностранный агент". Это, конечно, не означает, что с решением о внесении сведений в реестр мы согласны — это еще будет оспорено в суде", — сообщил изданию пресс-секретарь НКО Александр Передрук.

В июне Минюст РФ разработал законопроект, позволяющий НКО покинуть реестр иностранных агентов: для этого организация должна в течение года не получать зарубежных грантов и не заниматься политической деятельностью. Однако в Минюсте газете пояснили, что в действующем законодательстве возможности покинуть реестр нет, поэтому шансов на успех у "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" немного.