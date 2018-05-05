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    Политика

    Вступил в силу закон о реабилитации жертв политических репрессий

    (обновлено: )13504
    Во вступившем в силу законе появилась категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Закон о реабилитации жертв политических репрессий вступил в силу в субботу.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в пятницу, он вступает в силу на следующий день после публикации.

    Отмечается, что законом усовершенствуется процедура реабилитации жертв репрессий тоталитарного режима 1917-1991 годов.

    В законе так же обновили терминологию  реабилитации жертв политических репрессий, ввели категорию пострадавших от репрессий — родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом, предусмотрена обновленная процедура реабилитации, которая максимально учитывает все обстоятельства совершения репрессии против конкретного человека.

    Ранее сообщалось, что закон о приватизации, который запрещает продажу имущества субъектам РФ, вступил в силу.

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