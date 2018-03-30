В Одессу зашли турецкие военные корабли

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Корабли турецких Военно-морских сил в пятницу зашли в Одесский порт, они пробудут в Одессе до 2 апреля, после чего выйдут в море на совместные учения с украинским флотом. В воскресенье на борт пустят одесситов.

"Первым к причалу морвокзала пришвартовался фрегат TCG Salihreis F-246, следом за ним прибыл самый современный корабль Турецкой Республики — корвет TCG Buyukada F512", — пишет Думская.

Думская.net Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018

Фрегат TCG Salihreis построен в Германии, спущен на воду в 1997 году, а введен в эксплуатацию 22 июля 1998 года. Вооружение: две пусковые установки Mk 141 для противокорабельных ракет Harpoon; установка вертикального пуска Mk 41 Mod 8 VLS для 16 управляемых ракет RIM-162 ESSM Sea Sparrow PDMS (SAM); одна 127-мм артиллерийская установка Mark 45; три зенитно-артиллерийских 25-мм комплекса Oerlikon; два торпедных аппарата Mark 32. Авиация — один многоцелевой вертолет S-70B или вертолет AB 212.

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Корвет TCG Buyukada F512 был заложен в 2008 году в Турции, спущен на воду в 2011 году, а введен в боевой состав флота страны 27 сентября 2013 года. Вооружение: две четырехконтейнерные пусковые установки ПКР "Гарпун", ЗРК RAM, 76-мм артустановка "Супер Рапид", два 12,7-мм пулемета, два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Ранее сообщалось, что два корабля турецких ВМС не могли зайти в Одесский порт. Заход должен был состояться около 9 часов утра, но погодные условия не позволили этого сделать.

В марте в акваторию Черного моря заходил большой десантный корабль-док ВМС США "Оук Хилл".