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    У "УКРОПа" конфисковали полмиллиона

    (обновлено: )12620
    Исполнительная служба Украины конфисковала 470 тысяч гривен взносов у политической партии "УКРОП". Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.
    Съезд партии УКРОП. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Исполнительная служба Украины конфисковала 470 тысяч гривен взносов у политической партии "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП"), сообщила в понедельник пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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    Суд принял решение о конфискации у партии 470 тысяч гривен (16,8 тысяч долларов по текущему курсу) партийных взносов, полученных с нарушением законодательства, в марте 2017 года.

    "Во время исполнительного производства по принудительному исполнению постановления Печерского районного суда города Киева, в частности, решения о конфискации средств, полученных политической партией "Украинское объединение патриотов — УКРОП" с нарушением действующего законодательства, исполнительная служба взыскала денежные средства в размере 468 946,50 гривен", — говорится в сообщении ведомства.

    Партия "Украинское объединение патриотов "УКРОП" была создана 18 июня 2015 года накануне проведения местных выборов. Среди ее лидеров — Геннадий Корбан (соратник бизнесмена Игоря Коломойского), которого следствие подозревает в причастности к организованной преступной группе, разворовыванию средств, похищению человека, угону автомобиля и вмешательству в работу избиркома.

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