У "УКРОПа" конфисковали полмиллиона

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Исполнительная служба Украины конфисковала 470 тысяч гривен взносов у политической партии "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП"), сообщила в понедельник пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Суд принял решение о конфискации у партии 470 тысяч гривен (16,8 тысяч долларов по текущему курсу) партийных взносов, полученных с нарушением законодательства, в марте 2017 года.

"Во время исполнительного производства по принудительному исполнению постановления Печерского районного суда города Киева, в частности, решения о конфискации средств, полученных политической партией "Украинское объединение патриотов — УКРОП" с нарушением действующего законодательства, исполнительная служба взыскала денежные средства в размере 468 946,50 гривен", — говорится в сообщении ведомства.

Партия "Украинское объединение патриотов "УКРОП" была создана 18 июня 2015 года накануне проведения местных выборов. Среди ее лидеров — Геннадий Корбан (соратник бизнесмена Игоря Коломойского), которого следствие подозревает в причастности к организованной преступной группе, разворовыванию средств, похищению человека, угону автомобиля и вмешательству в работу избиркома.