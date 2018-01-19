Эффектная блондинка на белом Mercedes. Скандальный Кива признался, что у него новый роман

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Скандальный глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе. Так в интервью "ТСН" пара рассказала, что познакомились они в спортзале.

"Познакомились мы в спортзале. У нас сыновья от прежних отношений, которым по пять лет, ходят в одну секцию. Мы виделись, пересекались часто. В один прекрасный день наши дети задержались чуть дольше. Ну и, пока мы ждали наших детей, мы выпили кофе и зацепились на тему МВД. Потому что я там продолжаю обучение, в Национальной академии внутренних дел. Я буду юристом. Мне нужна была помощь по МВД. Потому что мне надо было поступать, у меня были вопросы, и на фоне этого начали общаться. Это было в июле 2017 года. И так оно все закружилось", — рассказала 33-летняя Екатерина Мазур.

Скриншот с видео Новая девушка Ильи Кивы Екатерина

По ее словам, уже через месяц отношений она переехала к Киве на съемную квартиру, хотя у нее самой есть в Киеве апартаменты на 100 кв. метров.

"Мы втроем. У меня есть собака еще. Его зовут Семен, семь лет любимцу, породы чихуахуа. Илья к нему привыкает. А Семен боится Илью. Но особенно мне было тяжело оставить на время ребенка и переехать на съёмную квартиру. Чувства затмили разум", — рассказала Мазур.

По ее словам, в ее квартире живут родители и ее сын, с которым она видится каждый день.

Сам Кива признается, что именно девушка была инициатором их отношений.

"Разве не видите, что это Катя — инициатор нашего знакомства. Я 12 лет сюда ходил и горя не знал. Блондинка, красивая. Я люблю блондинок и красивых девушек", — добавил скандальный политик.

Мазур также признается, что Кива – идеальный мужчина для нее.

"Илья для меня — пример идеального мужчины. Все, что мне нравится, и все, что я искала, я нашла в этом человеке. Дома он не скандальный. Дома он домашний. Это абсолютно два разных человека", — рассказала Мазур.

"Я просто мать. У меня есть сын. Я никогда не была замужем. Но отношения у меня были. И я просто женщина, несмотря на то, что я учусь и у меня есть мои хобби. Мой отец работает здесь в спортклубе очень долго — тренер по восточному единоборству, карате. Наверное, лет с 16 я сюда хожу. Это семейный клуб. Все друг друга знают. Илья сюда ходит 12 лет. Мы долго не пресекались. Моя мама на сегодняшний день не работает. Она мне помогает с ребенком", — добавила девушка.

Отметим, что 33-летняя девушка Кивы приехала к журналистам на новом внедорожнике Mercedes.

tsn.ua Автомобиль девушки Кивы

"На самом деле Кате никто не дарил. Она в состоянии купить себе автомобиль. А я ей номера сделал – четыре восьмерки, используя свой административный ресурс. (..)И там номера в начале "КА" и в конце "КИ" – Катя и Кива. Но это случайно забил так компьютер. Моя была история только с четырьмя восьмерками", — пояснил Кива.

Напомним, Киву застали на Бали, поедающим руками еду.