"И что?" Депутат от БПП купил за год 63 квартиры, а его жена - BMW X6 за 45 тыс грн

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. При этом только за один день он приобрел 31 квартиру, сообщает "Честно".

"Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома", — сказал сам Скрипа.

Расследователи отмечают, что сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квадратный метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр.

"Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять сейчас по телефону. Я вам это все не обязан объяснять. Я готов объяснить это во время встречи, но не знаю, когда. Сейчас куча всего. Давайте через несколько дней", — прокомментировал Скрипа, не выйдя после разговора на связь.

В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Еще отметим, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия.

Интересно отметить, что стоимость на жилье в компании самого Ромео Скрипы ООО "Ромтис Строй" достигает 900 долларов за квадратный метр.

Также указано жена Ромео Скрипы Ольга приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен, реальная стоимость которой составляет примерно 38-46 тысяч долларов.

В августе сообщалось, что чиновник Генпрокуратуры после увольнения купил 5 квартир в центре Киева.