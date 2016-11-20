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    Негативные высказывания топ-чиновников о Трампе аукнутся Украине - эксперт

    Тема:

    Президентство Трампа: первые указы и назначения. (837)

    (обновлено: )323391
    Политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире "ГС" заявил, что обвинение Дональда Трампа в пророссийской политике не будет способствовать налаживанию диалога между Украиной и США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В начале 2017 года президент Петр Порошенко встретится с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По этому поводу посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что в планах организовать визит Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    "Не нужно питать чрезмерных надежд". Карасев о президенте Трампе и Украине

    На вопрос, найдут ли общий язык президенты двух стран, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политолог-международник Антон Кучухидзе.

    "Единственный минус есть в том, что некоторые высокопоставленные чиновники очень много негатива наговорили против кандидата Трампа, абсолютно не разобравшись в том, что он говорил и что имел в виду. Приписали ему какую-то пророссийскость, хотя это просто неадекватно считать президента США пророссийским, поэтому это все составляет определенные сложности для налаживания диалога, и то, что у президента Порошенко не состоялась встреча с Трампом во время предвыборной кампании, не способствует быстрому налаживанию диалога", — отметил политолог.

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    Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Неожиданно для многих победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Большинство опросов, проводимых ведущими СМИ США в ходе предвыборной кампании и вплоть до начала голосования, предрекали победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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