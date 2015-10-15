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    Кабмин решил усилить охрану границ вдоль береговой линии

    (обновлено: )8401
    Утвердить план первоочередных мероприятий по обустройству государственной границы вдоль береговой линии и обеспечение охраны территориального моря Украины, в пределах Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, говорится в распоряжении правительства.
    Яценюк на учениях Sea Breeze
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Кабмин Украины распорядился принять меры по обустройству и охране госграницы вдоль береговой линии в южных регионах страны, в том числе тех, которые граничат с Крымом, говорится в обнародованном в четверг распоряжении украинского правительства.

    Колонну джипов отправили на охрану западной границы Украины. Видео
    Государственная пограничная служба Украины/Youtube
    Колонну джипов отправили на охрану западной границы Украины

    "Утвердить план первоочередных мероприятий по обустройству государственной границы вдоль береговой линии и обеспечение охраны территориального моря Украины, в пределах Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в документе.

    Пограничной службе и местным властям Кабмин поручил в течение октября-ноября принять меры для раннего обнаружения угроз вдоль береговой линии и обеспечить охрану территориального моря Украины в рамках указанных областей. В частности, речь идет об активизации оперативных мер, сбора и обмена информацией в случае вооруженной агрессии, возможных провокаций и действий по дестабилизации обстановки.

    Пограничная служба также в этом году должна создать зону сплошного технического и визуального наблюдения на береговой линии, установив новые посты наблюдения и отремонтировав действующие радиолокационные станции.

    Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что вопросы контроля над украинско-российской границей можно решать только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта в Донбассе.

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