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    Политика

    Яценюк и Аваков объявили о наборе в новую киберполицию

    Тема:

    Патрульная полиция в Украине. (357)

    (обновлено: )640234
    К техническому оснащению нового подразделения, как отметили в МВД, могут приобщиться западные партнеры. Также МВД получило право самостоятельно определять заработную плату киберагентов.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк
    МВД Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Премьер Арсений Яценюк и глава МВД страны Арсен Аваков в четверг объявили о начале набора к киберполицию, в новое подразделение планируют набрать 400 сотрудников, сообщила пресс-служба МВД Украины.

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    Презентация нового Департамента киберполиции состоялась в четверг в МВД. По словам главы правительства, проблема киберпреступности беспокоит не только Украину, но и весь мир. Одним из аспектов терроризма является кража и взлом баз данных как зарубежных, так и украинских государственных органов власти. Под угрозой взлома могут находиться государственные реестры с персональными данными граждан. По словам Яценюка, защитить эти онлайн-сервисы от киберпреступников должны работники созданного департамента.

    "Глава правительства поддержал решение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова относительно создания нового подразделения. К его техническому оснащению могут приобщиться западные партнеры. Кроме того, МВД получило право самостоятельно определять заработную плату киберагентов", — сообщила пресс-служба МВД.

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    К киберполиции, которая стала межрегиональным территориальным подразделением Национальной полиции, планируют набрать около 400 работников, среди которых — 187 инспекторов и 39 специальных агентов информационных технологий.

    Ранее Аваков заявлял, что в стране создадут киберполицию, которая будет реагировать на преступления и угрозы в интернете, ведомство планируется сформировать до 5 ноября. По его словам, среди целей создания нового штата — реформирование подразделений МВД, которое обеспечит подготовку специалистов в экспертных, оперативных и следственных подразделениях полиции, задействованных в борьбе с киберпреступностью. Кроме того, планируется, что ведомство сможет мгновенно реагировать на киберпреступления и наладит международное сотрудничество по обезвреживанию транснациональных преступных группировок.

    По словам Авакова, в задачи киберполиции будет входить противодействие преступности в сфере платежных систем, электронной коммерции и информационной безопасности. Кроме того, ведомство будет информировать население о новых киберпреступлениях, участвовать в международных операциях и обеспечивать деятельность сети контактных пунктов между 90 странами мира.

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    Накануне, 14 октября, в Тернополе в День защитника Украины стартовал набор в патрульную полицию.

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