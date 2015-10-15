ВССУ определит место проведения суда над Александровым и Ерофеевым

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (Высший спецсуд) в четверг должен определить место проведения суда над россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, задержанными в Украине в мае. Заседание начнется в 15.00.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что задержанные — Александр Александров и Евгений Ерофеев — являются гражданами РФ, но на момент задержания они не были действующими военнослужащими Вооруженных сил РФ. Позже суд в Киеве вынес решение об аресте россиян, им были выдвинуты множество обвинений, среди которых терроризм и разжигание военного конфликта. Первое заседание суда в подготовительной части процесса (подготовительное заседание) состоялось в Киеве 29 сентября, после завершения этой части суд приступит к рассмотрению дела россиян по существу.

В ходе подготовительного заседания адвокаты Ерофеева и Александрова ходатайствовали перед судом перенести рассмотрение дела из Киева в Луганскую область из-за нарушения правовых норм при определении Киева местом суда. По мнению адвокатов, суд над россиянами, по подсудности, должен проходить в Новоайдарском районе Луганской области, а не в Киеве, поскольку именно там произошло вменяемое им преступление. Сторона обвинения настаивает на невозможности суда по месту событий, в связи с продолжающейся силовой спецоперацией в зоне конфликта и, как следствие, отсутствием гарантий безопасности. В результате суд принял решение, что место суда должен определить апелляционный суд, который вскоре передал материалы дела в Высший спецсуд для определения подсудности.

Смотрите видео: СБУ показала задержанных россиян Александрова и Ерофеева

Вопрос о возможном обмене пленных российских граждан обсуждался с момента их задержания в мае. Высказывались различные версии их обмена: на украинку Надежду Савченко или осужденных в России кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что соответствующие переговоры уже ведутся на разных уровнях или даже, что их уже обменяли. Впрочем, эту информацию неоднократно опровергали СБУ, Минобороны Украины, адвокаты задержанных, а также представители российских властей. В главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины не исключают, что обмен россиян все же возможен, однако произойдет это только после суда над ними.