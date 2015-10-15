Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях в Доме профсоюзов

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы в четверг продолжит рассмотрение по существу уголовного дела о массовых беспорядках в городе 2 мая минувшего года; на очередном судебном заседании ожидается продолжение оглашения обвинения.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" — с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

На предыдущем заседании суд изменил меру пресечения одному из обвиняемых с задержания на домашний арест, обвинение на судебном заседании не оглашалось.

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Процесс оглашения обвинения затягивается из-за частых переносов слушаний по различным причинам. По словам адвоката одного из обвиняемых по эпизоду событий на Греческой площади Кирилла Шевчука, в течение нескольких заседаний суд мог бы завершить оглашение обвинения.

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками одесской милиции при обеспечении безопасности, а также о халатности пожарных.

По информации Генпрокуратуры Украины, в суд направлено три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом. Среди подозреваемых 23 человека, еще 13 человек объявлены в розыск. В уголовном производстве фигурируют граждане Украины, России и Белоруссии, 11 из них находятся под арестом.

Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против областной милиции тормозится тем, что главный подозреваемый — экс-замруководителя Одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия. По данным Киева, он находится на территории Приднестровья, однако власти непризнанной республики это отрицают.

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Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на пожар и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.

Слушание уголовного дела относительно одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, однако по разным причинам судебные заседания переносились. Адвокат Шевчук заявлял, что защита на этом этапе судебного заседания "не намерена предпринимать активных действий". По его словам, более предметно защита будет выступать после оглашения обвинения.