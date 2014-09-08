Фискальная служба пока не знает способа доставки второго гумконвоя из РФ

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины, специалисты которой ранее занимались проверкой российского гуманитарного груза, пока не располагает информацией о том, каким образом будет доставлен второй гуманитарный конвой из РФ. Если это будет опять автомобильная колонна, то она пройдет через те же пункты пропуска, что и в первый раз, сообщил глава ведомства Игорь Белоус.

На прошлой неделе участники минских переговоров договорились об организации двух новых гуманитарных колонн, которые отправятся из России на восток Украины. По словам российского посла в Украине Михаила Зурабова, сначала начнется разминирование магистрали, после чего пойдут первые десять грузовиков. В течение десяти дней второй конвой отправится по железной дороге.

"Была идея, что он (конвой) поедет по колее (по железной дороге — ред.), но есть информация, что этот конвой на колесах, он стоит на территории РФ. Что там в этих машинах, пока неизвестно", — сказал Белоус на брифинге в понедельник.

"Мы ждем дальнейших инструкций от РФ", — добавил он.

Украинский чиновник также сообщил, что в случае, если помощь будет доставляться на грузовиках, колонна пройдет через те же пункты пропуска, что и в первый раз. "Планировалось, что через те же самые пункты пропуска, через которые заходили, если это не будет железная дорога. Если по железной дороге, у меня нет информации", — сказал Белоус.

По его словам, госфискальная служба приняла решение отозвать своих специалистов с территории РФ, которые ранее были направлены туда для проверки конвоя. Он объяснил это необходимостью обеспечить их безопасность.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, работа по отправке на юго-востоке Украины второго гуманитарного конвоя еще продолжается.

Москва 11 августа уведомила Еврокомиссию о намерении отправить на восток Украины гуманитарную помощь. В ЕК, в свою очередь, предостерегли РФ от военных действий в Украине под гуманитарным предлогом.

Сообщалось, что гуманитарный конвой въедет на территорию Украины, но в пункте, согласованном с Киевом, который признал конвой как гумпомощь.

История одного гуманитарного конвоя

Прибытие гуманитарного груза ожидалось еще 13 августа, но лишь 21 августа украинские таможенники начали оформление первых машин из колонны с гуманитарной помощью в пункте пропуска "Донецк-Изварино". В МИД РФ 22 августа заявили, что Москва приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону Луганска и предостерегла от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию. Данное решение возмутило ряд мировых политиков и было заявлено, что Россия должна вывести конвой с территории Украины.

По заявлению ОБСЕ 23 августа, весь российский гуманитарный груз вернулся на территорию РФ.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Минске 26 августа они договорились о доставке гуманитарной помощи востоку Украины железнодорожным транспортом.

Россия 27 августа получила ноту МИД Украины с согласием на отправку на восток страны гуманитарной помощи из РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ноте о намерении Москвы направить второй гумконвой подтверждалось желание согласовать все процедуры и гарантировать безопасность колонны. Вице-премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин заявил, что ополчение готово обеспечить безопасность второй гуманитарной колонны из РФ.

31 августа сообщалось, что вторая колонна с гумпомощью для Украины уже в Ростовской области. В этот же день спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заяви, что Украина еще не располагает информацией о количестве и назначении гуманитарной помощи в составе второй колонны из РФ.