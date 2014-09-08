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    Фискальная служба пока не знает способа доставки второго гумконвоя из РФ

    Тема:

    Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину (412)

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    Как заявил глава Государственной фискальной службы Украины Белоус, была идея, что конвой поедет по железной дороге, но есть информация, что этот конвой на колесах, он стоит в РФ.
    КамАЗы с гуманитарной помощью из РФ. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Государственная фискальная служба Украины, специалисты которой ранее занимались проверкой российского гуманитарного груза, пока не располагает информацией о том, каким образом будет доставлен второй гуманитарный конвой из РФ. Если это будет опять автомобильная колонна, то она пройдет через те же пункты пропуска, что и в первый раз, сообщил глава ведомства Игорь Белоус.

    Предположительно вторая колонна с гуманитарным грузом для Украины стоит в Ростовской области
    RIA News Сергей Пивоваров
    МЧС РФ: 2 тыс тонн гумпомощи готово для второго конвоя в Украину

    На прошлой неделе участники минских переговоров договорились об организации двух новых гуманитарных колонн, которые отправятся из России на восток Украины. По словам российского посла в Украине Михаила Зурабова, сначала начнется разминирование магистрали, после чего пойдут первые десять грузовиков. В течение десяти дней второй конвой отправится по железной дороге.

    "Была идея, что он (конвой) поедет по колее (по железной дороге — ред.), но есть информация, что этот конвой на колесах, он стоит на территории РФ. Что там в этих машинах, пока неизвестно", — сказал Белоус на брифинге в понедельник.

    "Мы ждем дальнейших инструкций от РФ", — добавил он.

    Украинский чиновник также сообщил, что в случае, если помощь будет доставляться на грузовиках, колонна пройдет через те же пункты пропуска, что и в первый раз. "Планировалось, что через те же самые пункты пропуска, через которые заходили, если это не будет железная дорога. Если по железной дороге, у меня нет информации", — сказал Белоус.

    По его словам, госфискальная служба приняла решение отозвать своих специалистов с территории РФ, которые ранее были направлены туда для проверки конвоя. Он объяснил это необходимостью обеспечить их безопасность.

    Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, работа по отправке на юго-востоке Украины второго гуманитарного конвоя еще продолжается.

    Москва 11 августа уведомила Еврокомиссию о намерении отправить на восток Украины гуманитарную помощь. В ЕК, в свою очередь, предостерегли РФ от военных действий в Украине под гуманитарным предлогом.

    Сообщалось, что гуманитарный конвой въедет на территорию Украины, но в пункте, согласованном с Киевом, который признал конвой как гумпомощь.

    История одного гуманитарного конвоя

    Прибытие гуманитарного груза ожидалось еще 13 августа, но лишь 21 августа украинские таможенники начали оформление первых машин из колонны с гуманитарной помощью в пункте пропуска "Донецк-Изварино". В МИД РФ 22 августа заявили, что Москва приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону Луганска и предостерегла от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию. Данное решение возмутило ряд мировых политиков и было заявлено, что Россия должна вывести конвой с территории Украины.

    По заявлению ОБСЕ 23 августа, весь российский гуманитарный груз вернулся на территорию РФ.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Минске 26 августа они договорились о доставке гуманитарной помощи востоку Украины железнодорожным транспортом.

    Россия 27 августа получила ноту МИД Украины с согласием на отправку на восток страны гуманитарной помощи из РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ноте о намерении Москвы направить второй гумконвой подтверждалось желание согласовать все процедуры и гарантировать безопасность колонны. Вице-премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Андрей Пургин заявил, что ополчение готово обеспечить безопасность второй гуманитарной колонны из РФ.

    31 августа сообщалось, что вторая колонна с гумпомощью для Украины уже в Ростовской области. В этот же день спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заяви, что Украина еще не располагает информацией о количестве и назначении гуманитарной помощи в составе второй колонны из РФ.

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