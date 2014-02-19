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    Кожара призвал сообщество осудить проявления экстремизма в Украине

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    МИД призвал международных партнеров осудить проявления экстремизма в Украине, заявил исполняющий обязанности главы МИД Леонида Кожара во время встречи с главами дипмиссий в Киеве.
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. Украинский МИД призвал международных партнеров осудить проявления экстремизма в Украине, заявил в среду исполняющий обязанности главы украинского МИД Леонида Кожара во время встречи с главами дипмиссий в Киеве.

    "Призываем международных партнеров не допустить действия, которые будут способствовать дальнейшей эскалации конфликта, и призываем их осудить все проявления экстремизма", - сказал Кожара.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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