МИД призывает иностранных коллег объективно оценивать ситуацию в Киеве

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. МИД Украины призвал представителей иностранных государств объективно смотреть на ситуацию в их стране, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



"В этот решающий момент ожидаем также максимально ответственную позицию международных партнеров Украины, прежде всего, относительно недопущения действий, которые тем или иным образом могут способствовать дальнейшей эскалации внутреннего противостояния в Украине", - говорится в заявлении.



"Особое значение на нынешнем этапе будет иметь решительное осуждение мировым сообществом всех проявлений экстремизма и твердая поддержка с его стороны усилий сторон политического процесса, направленных на прекращение вражды и возобновление переговорного процесса", - подчеркнул МИД.

В министерстве отметили, что "в день, когда Верховная Рада Украины должна принимать первые решения по конституционным изменениям, лидеры оппозиционных сил направили радикально настроенных участников протестов на силовое блокирование украинского парламента и призвали их к вооруженной борьбе". "Таким образом, оппозиция взяла на себя полную ответственность за беспрецедентный всплеск насилия и беззакония", - говорится в сообщении.



В МИД добавили, что "важно сделать все необходимое для прекращения дальнейшего насилия, восстановления правопорядка и нормализации ситуации".

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.