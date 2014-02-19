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    КГГА: метро в Киеве не работает из-за угрозы терактов

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    Метро в Киеве не работает из-за угрозы террористических актов, его запустят сразу после стабилизации обстановки в городе, сообщила городская администрация.
    Станция Киевского метрополитен Майдан Незалежности
    Сайт Киевского метрополитена

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Метро в Киеве не работает из-за угрозы террористических актов, его запустят сразу после стабилизации обстановки в городе, сообщила городская администрация в среду.

    "В связи с угрозой террористических актов работа киевского метрополитена остается приостановленной. Движение будет восстановлено сразу после стабилизации ситуации в Киеве, о чем будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

    Власти просят жителей столицы по возможности не пользоваться частным транспортом, особенно в центре столицы.

    "По поручению главы КГГА Владимира Макеенко, городской наземный транспорт работает в усиленном режиме. Привлечено резервное количество подвижного состава и организованы дополнительные маршруты от всех остановок метрополитена", - добавляется в пресс-релизе.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.

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