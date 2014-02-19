СМИ: метро в Киеве не будет работать, пока не стабилизируется ситуация

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Метро в Киеве, где идут беспорядки, работать не будет до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, передает информационное агентство 112.ua со ссылкой на председателя киевской горадминистрации Владимира Макеенко.



"Сейчас мы не имеем права возобновить движение поездов метрополитена, пока не будем уверены в безопасности каждого человека, который находится в подземке - на эскалаторе, в вагоне или на перроне", - цитирует агентство обращение Макеенко к жителям Киева.



Он добавил, что власти обратились к частным перевозчикам с просьбой воздержаться от взимания платы за проезд. Также подписано распоряжение об обеспечении бесплатного проезда в наземном коммунальном общественном транспорте. Ранее сообщалось, что работа наземного транспорта Киева была продлена до 3.00.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.