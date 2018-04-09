Три купальника и обнаженка: краткий отчет об отдыхе Насти Каменских

Пока вся Украина постилась во время Страстной недели, отмечала Благовещение и Пасху, известная певица Настя Каменских находилась на отдыхе на экзотическом курорте. Об этом свидетельствует серия фотографий Насти в бассейне, на природе и в номере отеля.

В начале отдыха она опубликовала в Instagram свои фото в откровенных бикини. На камеру попали белый и комбинированный купальники. Позднее Настя выложила также фото в соблазнительном черном купальнике с завязками.

Есть в серии снимков Каменских и голое фото: она позирует обнаженной сидя в бассейне с видом на море.

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