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    Фотоленты

    Три купальника и обнаженка: краткий отчет об отдыхе Насти Каменских

    (обновлено: )91131
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских без купальника
    Настя Каменских на отдыхе
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских
    Настя Каменских
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских без купальника
    Настя Каменских без купальника
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских на отдыхе
    Настя Каменских на отдыхе
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux
    Настя Каменских
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских в купальнике
    Настя Каменских в купальнике
    Фото instagram.com/kamenskux

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    Настя Каменских в купальнике

    Пока вся Украина постилась во время Страстной недели, отмечала Благовещение и Пасху, известная певица Настя Каменских находилась на отдыхе на экзотическом курорте. Об этом свидетельствует серия фотографий Насти в бассейне, на природе и в номере отеля.

    В начале отдыха она опубликовала в Instagram свои фото в откровенных бикини. На камеру попали белый и комбинированный купальники. Позднее Настя выложила также фото в соблазнительном черном купальнике с завязками.

    Есть в серии снимков Каменских и голое фото: она позирует обнаженной сидя в бассейне с видом на море.

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