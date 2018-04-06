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    Культура

    Украинская поп-звезда в белом купальнике взбудоражила сеть

    (обновлено: )28120
    Настя Каменских порадовала подписчиков новым образом - она запечатлена в белом купальнике, сидящей на камне. Одни похвалили певицу за фигуру, другие - набросились с критикой.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинская поп-певица Настя Каменских выложила на своей странице в Instagram, за которой следят 2,4 миллиона подписчиков, новую фотографию.

    Снимок за два часа набрал более 72 тысяч "лайков" и множество комментариев. На нем она сидит в белом купальнике на камне.

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    Среди комментариев: "Кошечка", "Ой, чучело, а ты откуда вылезло", "У каждого свой вкус, у каждого свой идеал. И если она не соответствует твоему, то это не повод", "Такая прекрасная и нежная". "Все, я определился, Настя — самая красивая в мире".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее Настя Каменских удивила своих фанатов, радикально изменив имидж.

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