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    Киев

    Суд передал столичный Гостиный двор в собственность государства

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    Нардеп сообщил, что на сегодняшний день Гостиный двор - уже не личное имущество завхоза бывшего президента Украины Виктора Януковича, теперь это - полноценная собственность государства.
    Гостиный двор
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный хозяйственный суд Киева вернул памятник архитектуры Гостиный двор в собственность государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко.

    "Сегодня Апелляционный хозяйственный суд Киева вынес решение, которым постановил расторгнуть договор аренды Гостиного двора и вернуть здание в распоряжение государства", — говорится в сообщении.

    Нардеп добавил, что на сегодняшний день Гостиный двор — уже не личное имущество завхоза бывшего президента Украины Виктора Януковича, теперь это — полноценная собственность государства.

    Гостиный двор был построен в 1809 году как торговый комплекс, здание было включено в список архитектурных памятников, но в 2012 году здание пытались реконструировать, предварительно выведя его решением Кабмина из Госреестра памятников архитектуры.

    После многочисленных акций протеста общественных активистов против реконструкции Гостиного двора тогдашний глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что Минкультуры 21 декабря 2012 года вернуло сооружению и еще 30 зданиям на Подоле статус комплекса памятников градостроительства местного значения.

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