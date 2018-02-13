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    Под Киевом накрыли конвертцентр с оборотом почти 200 млн гривен

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    ГФС Киевской области информирует, что общий оборот "проконвертированных" средств составил более 180 млн гривен.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Налоговики совместно с сотрудниками Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины "накрыли" в Киевской области деятельность "конвертационного центра".

    "Конвертационный центр" в период с 2017 года — по настоящее время использовался для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины, по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Общий оборот «проконвертированных» средств составил более 180 млн грн в результате чего реально действующим предприятиям незаконно сформирован рисковый налоговый кредит по НДС на общую сумму 30 млн. гривен", — сообщает ГФС Киевской области.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий.

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