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    Киев

    Названы популярные и самые редкие имена новорожденных в Киеве

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    Главное территориальное управление юстиции в Киеве сообщает, что среди редких имен встречались Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Аристотель, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел.
    Новорожденные
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИа Новости Украина. В Киеве за 2017 родилось около 36 000 детей.

    Родильный дом
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк
    Им бы реформ хороших... Почему украинки не хотят рожать?

    Об этом сообщает Главное территориальное управление юстиции в Киеве.

    "И чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена — София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Саломея. При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали именам — Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей", — сообщает ведомство.

    Среди редких имен встречались Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лисан, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорик, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

    Среди редких имен мальчиков — Аристотель, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

    Ранее сообщалось, что в Крыму семейная пара назвала своего новорожденного сына в честь основной криптовалюты Биткоином.

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