Названы популярные и самые редкие имена новорожденных в Киеве

КИЕВ, 9 янв — РИа Новости Украина. В Киеве за 2017 родилось около 36 000 детей.

Об этом сообщает Главное территориальное управление юстиции в Киеве.

"И чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена — София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Саломея. При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали именам — Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей", — сообщает ведомство.

Среди редких имен встречались Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лисан, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорик, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

Среди редких имен мальчиков — Аристотель, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Ранее сообщалось, что в Крыму семейная пара назвала своего новорожденного сына в честь основной криптовалюты Биткоином.