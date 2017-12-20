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    Киев

    Трое мужчин покончили с собой в Киеве за сутки - медики

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    По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Киеве за прошедшие сутки зарегистрированы три обращения о суициде, все трое погибших - взрослые мужчины.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. За сутки в Киеве три человека совершили суицид, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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    В Центре отметили, что количество самоубийц существенно выросло за последние месяцы.

    "За прошедшие сутки Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф зарегистрировал три обращения о суициде", — сообщили в Центре.

    Все трое погибших — взрослые мужчины, рассказали в центре.

    Отметим также, что, по информации медицинских работников, количество суицидов в Киеве существенно выросло за последние несколько месяцев.

    Ранее сообщалось, что во Львове на улице Шевченко патрульные задержали мужчину с ножом, который приставал к прохожим, угрожая убить себя.

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