Трое мужчин покончили с собой в Киеве за сутки - медики

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. За сутки в Киеве три человека совершили суицид, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Центре отметили, что количество самоубийц существенно выросло за последние месяцы.

"За прошедшие сутки Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф зарегистрировал три обращения о суициде", — сообщили в Центре.

Все трое погибших — взрослые мужчины, рассказали в центре.

Отметим также, что, по информации медицинских работников, количество суицидов в Киеве существенно выросло за последние несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Шевченко патрульные задержали мужчину с ножом, который приставал к прохожим, угрожая убить себя.