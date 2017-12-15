На Троещине в Киеве неизвестные разбили стекла восьми автомобилей

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 15 декабря в Деснянском районе неизвестные разбили стекла в восьми автомобилях, сообщили участники группы "Троещина ВК" в Facebook.
По мнению местных жителей, стекла разбили работники платных автостоянок.
Большинство пользователей сети опровергли данную версию, отметив, что некоторые автомобили припаркованны на придомовой стоянке, согласно правил ПДД.
"Разбивают работники платных стоянок, ловили буквально за руку. Ул Маяковского", — написал Игорь Федорчук. "Стоянки уже нанимают титушню, чтобы набивать себе клиентов", — добавил Сергей Карманец.
Напомним, в Броварах в ночь на 8 декабря неизвестные подожгли несколько припаркованных во дворе машин, закидав их бутылками с "коктейлями Молотова".