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    Киев

    На Троещине в Киеве неизвестные разбили стекла восьми автомобилей

    (обновлено: )29220
    По мнению местных жителей, стекла разбили работники платных автостоянок. Большинство пользователей сети опровергли данную версию.
    В Киеве на Троещине неизвестные разбили стекла в 8 автомобилях
    facebook.com/Троещина ВК

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 15 декабря  в Деснянском районе неизвестные разбили стекла в восьми автомобилях, сообщили участники группы "Троещина ВК" в Facebook.

    facebook.com/Троещина ВК
    В Киеве на Троещине неизвестные разбили стекла в 8 автомобилях

    По мнению местных жителей, стекла разбили работники платных автостоянок.

    Большинство пользователей сети опровергли данную версию, отметив, что некоторые автомобили припаркованны на придомовой стоянке, согласно правил ПДД.

    facebook.com/Троещина ВК
    В Киеве на Троещине неизвестные разбили стекла в 8 автомобилях

    "Разбивают работники платных стоянок, ловили буквально за руку. Ул Маяковского", — написал Игорь Федорчук. "Стоянки уже нанимают титушню, чтобы набивать себе клиентов", — добавил Сергей Карманец.

    Напомним, в Броварах в ночь на 8 декабря неизвестные подожгли несколько припаркованных во дворе машин, закидав их бутылками с "коктейлями Молотова".

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