На Троещине в Киеве неизвестные разбили стекла восьми автомобилей

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 15 декабря в Деснянском районе неизвестные разбили стекла в восьми автомобилях, сообщили участники группы "Троещина ВК" в Facebook.

facebook.com/Троещина ВК В Киеве на Троещине неизвестные разбили стекла в 8 автомобилях

По мнению местных жителей, стекла разбили работники платных автостоянок.

Большинство пользователей сети опровергли данную версию, отметив, что некоторые автомобили припаркованны на придомовой стоянке, согласно правил ПДД.

facebook.com/Троещина ВК В Киеве на Троещине неизвестные разбили стекла в 8 автомобилях

"Разбивают работники платных стоянок, ловили буквально за руку. Ул Маяковского", — написал Игорь Федорчук. "Стоянки уже нанимают титушню, чтобы набивать себе клиентов", — добавил Сергей Карманец.

Напомним, в Броварах в ночь на 8 декабря неизвестные подожгли несколько припаркованных во дворе машин, закидав их бутылками с "коктейлями Молотова".