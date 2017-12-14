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    Находки в Киевском метро: утюг и банка с зубными протезами

    (обновлено: )59
    В подземке был утерян 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: 1 ноутбук, 1 планшет и одна электронная книга. Также пассажирам было возвращено кольцо и деньги.
    Станция метро Крещатик в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 

    Голый мужчина в метро Киева
    Видеоканал Максим Балашов на Youtube
    В киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд
    В бюро находок в КП "Киевский метрополитен" в этом году чаще всего поступали кошельки, зонты, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами, сообщает пресс-служба метрополитена.

    "В подземке был утерян 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: 1 ноутбук, 1 планшет и одна электронная книга. Также пассажирам было возвращено кольцо и деньги в сумме 2 тыс. 600 грн", — рассказали в пресс-службе.

    Как отметили в пресс-службе,  есть среди потерянных и неожиданные вещи: утюг, банка с зубными протезами и кувалда.

    В метрополитене отмечают, что только треть владельцев возвращаются за пропажами. Остальное передается в государственную собственность.

    Напомним, в среду, 6 декабря, в вагоне харьковского метро проехался обнаженный африканец.

    Фото голого мужчины выложили пользователи соцсетей. По их словам, на входе в подземку мужчина перепрыгнул через турникет и забежал в состав.

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