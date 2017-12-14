Находки в Киевском метро: утюг и банка с зубными протезами

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.

В бюро находок в КП "Киевский метрополитен" в этом году чаще всего поступали кошельки, зонты, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами, сообщает пресс-служба метрополитена.

"В подземке был утерян 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: 1 ноутбук, 1 планшет и одна электронная книга. Также пассажирам было возвращено кольцо и деньги в сумме 2 тыс. 600 грн", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, есть среди потерянных и неожиданные вещи: утюг, банка с зубными протезами и кувалда.

В метрополитене отмечают, что только треть владельцев возвращаются за пропажами. Остальное передается в государственную собственность.

Напомним, в среду, 6 декабря, в вагоне харьковского метро проехался обнаженный африканец.

Фото голого мужчины выложили пользователи соцсетей. По их словам, на входе в подземку мужчина перепрыгнул через турникет и забежал в состав.