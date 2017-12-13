В Киеве третьеклассница избивает детей и учителей - журналист

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В школе 138 Киева ученица третьего класса избивала учителей и мешала проводить уроки.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Мельничук, чья мама работала в этой школе.

"Недавно, она вынуждена была написать заявление об увольнении. Если коротко, ребенок учится в ее классе мешает моей матери выполнять свои обязанности и проводить учебно-воспитательную деятельность. Срывает уроки. Бьет и затрагивает других детей. Поднимает руки, а порой и ноги на учителей. В частности, на мою мать, и учителя физкультуры. Дирекция школы на заявления учителей реагирует своеобразно. Вызывает комиссии районного управления образования, в свою очередь пытаются обвинить во всем как раз мою мать", — написал журналист.

"От себя могу добавить, что в действиях дирекции школы и представителей мной усматриваются признаки коррупции. Публично прошу обратить внимание на сложившуюся ситуацию", — добавил журналист.

Сергей Мельничук, facebook Пост Сергея Мельничука

Мельничук также отправил письмо в министерство образования с просьбой решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что второклассник, державший в страхе всю школу в Киеве, подвергался избиениям со стороны отца.