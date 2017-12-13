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    В Киеве третьеклассница избивает детей и учителей - журналист

    (обновлено: )226
    Журналист Сергей Мельничук сообщил, что третьеклассница в столичной школе 138 срывала уроки, била и затравливала других детей.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В школе 138 Киева ученица третьего класса избивала учителей и мешала проводить уроки.

    Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Мельничук, чья мама работала в этой школе.

    "Недавно, она вынуждена была написать заявление об увольнении. Если коротко, ребенок учится в ее классе мешает моей матери выполнять свои обязанности и проводить учебно-воспитательную деятельность. Срывает уроки. Бьет и затрагивает других детей. Поднимает руки, а порой и ноги на учителей. В частности, на мою мать, и учителя физкультуры. Дирекция школы на заявления учителей реагирует своеобразно. Вызывает комиссии районного управления образования, в свою очередь пытаются обвинить во всем как раз мою мать", — написал журналист.

    "От себя могу добавить, что в действиях дирекции школы и представителей мной усматриваются признаки коррупции. Публично прошу обратить внимание на сложившуюся ситуацию", — добавил журналист.

    Сергей Мельничук, facebook
    Пост Сергея Мельничука

    Мельничук также отправил письмо в министерство образования с просьбой решить эту проблему. 

    Ранее сообщалось, что второклассник, державший в страхе всю школу в Киеве, подвергался избиениям со стороны отца.

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