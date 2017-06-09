В Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Ограбление магазина элитных часов "Секунда" произошло в ночь на пятницу в центре столицы, сообщают пользователи социальных сетей.

"На улице Владимирской, 51-53, произошло дерзкое ограбление магазина "Секунда". Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли всё самое ценное. Убытки от ограбления составляют около 3 миллионов гривен", — сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Facebook "Киев Оперативный" Ограбление магазина часов в Киеве

Отмечается, что магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.

"К Службе безопасности Украины, Главному управлению Нацполиции и местному отделению полиции — менее 1 км", — отмечается в паблике.

Facebook "Киев Оперативный" Ограбление магазина часов в Киеве

Отметим, здание СБУ расположено на улице Владимирской, 33, ГУ Нацполиции в Киеве находится по адресу Владимирская, 15.

Напомним, магазин часов "Секунда" в столице на Сагайдачного подвергся ограблению в марте.