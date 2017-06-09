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    Киев

    В Киеве недалеко от здания СБУ ограбили магазин дорогих часов

    (обновлено: )30650
    По данным пользователей социальных сетей, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен. Вместе с тем в магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.
    Ограбление магазина часов в Киеве
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Ограбление магазина элитных часов "Секунда" произошло в ночь на пятницу в центре столицы, сообщают пользователи социальных сетей.

    "На улице Владимирской, 51-53, произошло дерзкое ограбление магазина "Секунда". Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли всё самое ценное. Убытки от ограбления составляют около 3 миллионов гривен", — сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

    Facebook "Киев Оперативный"
    Ограбление магазина часов в Киеве

    Отмечается, что магазине не было ни видеонаблюдения, ни сигнализации.

    "К Службе безопасности Украины, Главному управлению Нацполиции и местному отделению полиции — менее 1 км", — отмечается в паблике.

    Facebook "Киев Оперативный"
    Ограбление магазина часов в Киеве

    Отметим, здание СБУ расположено на улице Владимирской, 33, ГУ Нацполиции в Киеве находится по адресу Владимирская, 15.

    Напомним, магазин часов "Секунда" в столице на Сагайдачного подвергся ограблению в марте.

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