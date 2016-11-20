Полиция в понедельник ограничит движение транспорта в центре Киева

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам столице в понедельник, 21 ноября, в связи с большим количеством заявлений, поданных на проведение массовых акций, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, с 06:00 утра 21 ноября 2016 до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик). По ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной). По ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до д. № 13/14 на ул.Институтской).

Читайте также: Топ событий недели: протесты, EХ.UA, безвиз и Деканоидзе

Кроме того, с 06:00 21 ноября 2016 года и до окончания мероприятий в установленном порядке будет осуществлено временное ограничение или запрещение движения транспортных средств по ул. Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной). По ул. Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пер. Лаврском, ул. Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской). По ул. Круглоуниверситетской (на отрезке от дома. № 11/19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской). По ул. Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до ул. Заньковецкой). По ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого). По ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), и по ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до ул. Крепостного).

Также в Киеве в связи с проведением мероприятий к третьей годовщине Революции Достоинства в понедельник, 21 ноября, будут внесены изменения в работу станций метрополитена, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, во избежание скопления людей, планируется закрыть вход и выход со станции метро "Крещатик" на улицу Институтскую.

Напомним, ранее сообщалось, что подземные переходы закроют на три месяца в центре Киева на Крещатик в связи с реконструкцией.