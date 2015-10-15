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    МВД расследует убийство собак в Киеве

    (обновлено: )191
    В рамках следственных действий проводится дополнительный осмотр места происшествия с привлечением ветеринарной службы, чтобы назначить судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти животных.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Милиция расследует убийства собак в Киеве, сообщается на сайте МВД Украины.

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    "Проводятся мероприятия по установлению свидетелей происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения. Вчера в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве поступило сообщение об обнаружении у озера 15 мертвых собак", — говорится в сообщении.

    "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К правоохранителям обратились представители организации защиты животных. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины", — отметили в ведомстве.

    В рамках следственных действий проводится дополнительный осмотр места происшествия с привлечением ветеринарной службы, чтобы назначить судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти животных. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению свидетелей происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения.

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