Рожденные "не вовремя": кого уволят из прокуратуры

Заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе рассказал в своей колонке в журнале Forbes о том, как собираются реформировать прокуратуру. Количество сотрудников планируют сократить почти вдвое − до 9000, что предусмотрено госбюджетом Украины. Для этого нужно провести тестирование каждого сотрудника с участием юристов, психологов и других специалистов, чтобы расстаться с теми, кто себя дискредитировал. На работу будут приглашать и уже приглашают людей, которые никогда не работали в системе. Юристов, адвокатов, специалистов по кадрам, бизнес-аналитиков и прочих специалистов. От них требуется не опыт работы в системе прокуратуры, а опыт защиты закона, прав человека и борьбы с коррупцией.

Насколько эффективной будет такая кадровая ротация, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

Можно ли говорить о том, что новые люди, которые придут в прокуратуру, будут честными?

− Во-первых, мы знаем, что каждого второго работника прокуратуры будут сокращать. Тогда получается, что если сокращают половину всех работников прокуратуры, то остальную половину тоже нужно уволить, чтобы набрать новых, из тех, кто никогда не работал в прокуратуре.

Я знаю, что сегодня нормальные, честные прокуроры работают по 18, по 20 часов в сутки. Они загружены, куча дел, куча расследований, куча проверок, каждый день прокурору надо идти в суд поддерживать обвинение, это его обязанность.

Представьте себе, что половину сотрудников сокращаем, вторую половину выгоняем, потому что они якобы не подходят для органов прокуратуры. И у них не с законом проблемы, не с коррупцией, а проблема в том, что они родились на пятнадцать или двадцать лет раньше, чем господин Давид (Сакварелидзе). Вот единственная проблема этого работника прокуратуры — рожден не вовремя! И после этого мы начинаем набирать людей, которые не знают вообще, что такое прокурорская деятельность, и заставляем их выполнять в полном объеме двойную работу по прокурорской деятельности.

Вопрос в самом механизме…

− Да нет там никакого механизма. Просто Давид Сакварелидзе будет увольнять тех, кто ему не нравится, и оставлять тех, кто ему нравится. Вообще, на основании какого закона собираются увольнять людей? У нас нет такого в законе о труде, в Трудовом кодексе: "уволен в связи с тем, что нет финансирования".

Но могут ведь назвать это какой-то оптимизацией?

− Нет! Такого не бывает! Причины для увольнения − это ликвидация предприятия или сокращение штата. Но в этом случае надо за два месяца предупредить, надо предоставить другое свободное рабочее место, то есть это головная боль. Это будут тысячи судебных исков. Тысячи!

То есть реального переформатирования системы не может быть в таких условиях?

− Да. И суд не имеет права, согласно закону, принять никакого иного решения, как восстановить этого сотрудника на работе. А восстановленный работник уже обижен, он работать не будет, он будет просто ходить, трепать нервы себе и подчиненным. Это коллапс в органах прокуратуры. У нас коллапс в суде, у нас коллапс в армии, давайте еще сделаем в прокуратуре коллапс, у нас есть один орган, где еще не полный коллапс.

Как поднять уровень доверия к прокуратуре?

− Очень просто. Делами. Законченными делами, направленными в суд, и приговорами в отношении преступников. Другого пути вернуть доверие людей к органам прокуратуры нет. Дело в том, что у прокуратуры узкая специализация, это высший надзор за законностью в стране. Поэтому от качества работы страны зависит и качество работы прокуратуры.

Осталось совсем немного людей, которые сегодня работают в прокуратуре просто из-за того, что они прокуроры до мозга костей. Они 10-15 лет посвятили этой работе. Они уйдут и все, на этом прокуратура закончится.

Вот как эти предохранители создать, чтобы честные профессионалы не ушли?

− Очень просто. Надо провести переаттестацию. Я с этим абсолютно согласен. Сначала делается аттестация всего личного состава. Детекторы лжи, психологи, компрометирующие материалы, предоставленные другими органами, заявления граждан, незаконные судебные решения, незаконные иски − все это должно лечь в основу аттестационной комиссии. В результате этого будет сокращено процентов тридцать, которые себя покажут либо склонными к коррупции, либо занимающиеся коррупцией. Тогда остается процентов семьдесят, но это уже выкристаллизованный, относительно честный и нормальный состав прокуратуры.

Подробнее об очищении состава прокуратуры радиостанция Голос Столицы поговорила с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным.

Каково ваше отношение к инициативам, обнародованным господином Сакварелидзе?

− Если откровенно, я устал слышать о реформах, концепциях, видениях, стратегиях и проектах документов. Прошло уже много времени, должен быть какой-то результат, а пока видим откровенные провалы. Последний пример, это Служба по чрезвычайным ситуациям. Надо просто делать свою работу, а не реформировать. Есть какие-то следственные действия, они делаются элементарно, и есть элементарное покрытие следственных преступлений. А критерий эффективности − это результат. Результата нет. Нам постоянно подают вместо результата реформы. Хватит говорить о реформах, они уже должны давать результат.

Выступление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на заседании КабМина Загружено: 11.03.2015 в 11:17

Яценюк предлагает привлекать иностранных следователей к расследованию фактов коррупции в Украине. Придет ли эффективность вместе с их появлением?

− Не надо изобретать велосипед. Все иностранные активы санкционного списка заморожены. Единственное, что нужно от наших правоохранительных органов − дать результаты расследований в Украине. Никто лучше украинских следователей не разбирается в украинской правоохранительной системе. Не может человек приехать из США и разбираться в украинских документах. Это невозможно. Ничего сейчас не мешает нашим следователям делать элементарную работу. Это еще одна попытка что-то выдумать, чтобы объяснить отсутствие результата.

Мы можем привлекать правоохранительные органы других стран для поиска или оперативных действий на их территории, так как по-другому этого делать нельзя, и кроме того, наши следователи не разберутся в их документации. Но говорить о том, что мы сейчас кого-то пригласим, кто-то сюда приедет и все расследует… Уже грузины приехали проводить реформы, но результатов этих реформ пока никто не видит.