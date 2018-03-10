ава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назначил Наталью Никонорову на пост министра иностранных дел. Никонорова работала помощницей народного депутата V и VI созывов Святослава Пискуна, который трижды занимал должность генпрокурора Украины.
По мнению экс-генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, революции бы не случилось, если бы депутаты не были неприкосновенны. "Эти власти пытаются снять неприкосновенность. О чем мы говорим? Они боятся Майдана?", - отмечает он.
Лучшие представители силовых структур в стране либо были уволены, либо ушли на фронт, поэтому государство оказалось фактически не в состоянии бороться с преступностью. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экс-прокурор Святослав Пискун.
Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун уверен, что в вопросе лишения депутатов неприкосновенности дальше разговоров дело не пойдет. По его мнению, многие из всплывающих на поверхности резонансных дел - просто пиар-кампании власти.
В Украине планируют провести реформу в системе прокуратуры. Экс-генпрокурор Святослав Пискун и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказали, удастся ли сделать прокуратуру честной и эффективной.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.