202

По мнению экс-генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, революции бы не случилось, если бы депутаты не были неприкосновенны. "Эти власти пытаются снять неприкосновенность. О чем мы говорим? Они боятся Майдана?", - отмечает он.