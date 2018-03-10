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    Святослав Пискун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    Пискун: в расследовании событий на Майдане допущены глобальные ошибки
    20:47 09.04.2017
    1118
    Как заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, группа из 500-600 следственно-оперативных работников должна была начать расследование событий на Майдане.
    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    Пискун: заочный арест Януковича становится все менее возможным
    11:52 26.11.2016
    1971Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Святослав Пискун подчеркнул, что Янукович не может предоставить важных показаний по делу экс-"беркутовцев": "Думаю, ничего особенного Янукович не скажет. Это существенная ошибка суда и следствия...".
    Святослав Пискун. Архивное фото
    Пискун возглавил Союз юристов Украины
    19:42 28.05.2016
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    Сообщается, что на съезде Союза юристов Украины был избран новый председатель, им стал бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.
    Перепалка Пискуна и Лещенко. Видео
    Пискун - Лещенко: ты ненормальный, ты что, с дурдома сбежал? 
    03:28 14.05.2016
    1724
    Трижды генеральный прокурор Украины Святослав Пискун не отрицает наличие у него недвижимости за рубежом, в частности во Франции, однако утверждает, что он не платил за нее.
    Святослав Пискун. Архивное фото
    Святослав Пискун назвал три главные задачи Юрия Луценко
    16:21 13.05.2016
    1007Дело Новинского. Прикосновенен
    В пятницу, 13-го, президент Петр Порошенко представил сотрудникам прокуратуры нового шефа - Юрия Луценко. Как и ожидалось, его появление в стенах ГПУ они восприняли сдержанно.
    Наталья Никонорова
    В новом министре ДНР узнали помощницу экс-генпрокурора Украины
    16:26 23.02.2016
    84865
    ава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко назначил Наталью Никонорову на пост министра иностранных дел. Никонорова работала помощницей народного депутата V и VI созывов Святослава Пискуна, который трижды занимал должность генпрокурора Украины.
    Пискун: в Закарпатье Правый сектор занял нишу правоохранительных органов. Видео
    Пискун: в Закарпатье "Правый сектор" занял нишу правоохранительных органов 
    00:32 18.07.2015
    377Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что "Правый сектор" занял в Закарпатье занял нишу, которую недоработали правоохранительные органы.
    Правый сектор установил блокпост
    "Правый сектор" заполнил вакуум в правоохранительной системе - Пискун
    16:51 15.07.2015
    390Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Святослав Пискун отметил, что действия власти привели к тому, что профессионалы ушли с госслужбы, бороться с контрабандой в Украине стало некому, чем и воспользовался ПС.
    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    Рада не снимет неприкосновенность с судей и депутатов - экс-генпрокурор
    13:34 15.07.2015
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    По мнению экс-генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, революции бы не случилось, если бы депутаты не были неприкосновенны. "Эти власти пытаются снять неприкосновенность. О чем мы говорим? Они боятся Майдана?", - отмечает он.
    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    Недочеты в системе МВД заполнил собой "Правый сектор" - Пискун
    11:24 15.07.2015
    1629Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Лучшие представители силовых структур в стране либо были уволены, либо ушли на фронт, поэтому государство оказалось фактически не в состоянии бороться с преступностью. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экс-прокурор Святослав Пискун.
    Святослав Пискун. Архивное фото
    Громких уголовных дел Украине ожидать не стоит - Пискун
    16:49 14.05.2015
    170
    Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун уверен, что заявлениям Виктора Шокина о разоблачении чиновников высшего ранга так и не будет дан ход.
    Святослав Пискун. Архивное фото
    Бойко и Левочкина никто не посадит - Пискун
    16:25 14.05.2015
    353
    Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун считает голословными заявления о возможном аресте народных депутатов от "Оппозиционного блока".
    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    Святослав Пискун о неприкосновенности депутатов, арестах и Генпрокуратуре
    15:50 14.05.2015
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    Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун уверен, что в вопросе лишения депутатов неприкосновенности дальше разговоров дело не пойдет. По его мнению, многие из всплывающих на поверхности резонансных дел - просто пиар-кампании власти.
    Первый замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе
    Рожденные "не вовремя": кого уволят из прокуратуры
    14:30 28.03.2015
    811Громкие отставки и назначения в Украине
    В Украине планируют провести реформу в системе прокуратуры. Экс-генпрокурор Святослав Пискун и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказали, удастся ли сделать прокуратуру честной и эффективной.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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