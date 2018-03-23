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    В Николаеве фигуранта скандального дела нашли мертвым в СИЗО

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    Сокамерники Дмитрия Леонова не смогли его разбудить и позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач вызвал "скорую". Медики предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба.
    Дело Титова. Фигурант дела Дмитрий Леонов
    novosti-n.org

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Один из фигурантов так называемого "дела Титова" Дмитрий Леонов найден мертвым в пятницу в камере Николаевского СИЗО, он проходил по делу в качестве подозреваемого, сообщает "Преступности.нет" со ссылкой на источники в областной полиции.

    В пресс-службе облпрокуратуры подтвердили факт смерти 37-летнего Леонова, но о причинах не сообщили.

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    По словам собеседника местного издания в СИЗО, сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить, позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал "скорую". Прибывшие медики констатировали смерть. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

    У Леонова осталась жена и двое несовершеннолетних детей. В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.

    В августе прошлого года сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели обыски в помещении "Техноконтракта", а также у ряда депутатов Николаевского горсовета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым. В результате был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

    В ночь на 17 марта Титов и Леонов были вывезены из мариупольского СИЗО в СИЗО № в Николаеве. 

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