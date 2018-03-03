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    В ВВС Украины сообщили об исчезновении секретного документа

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    Как сообщают СМИ, потерянный документ - это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Министерство обороны Украины

    МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило информацию об исчезновении секретных документов в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр ведомства в Facebook.

    Муженко после полета на истребителе F-15 в США
    CaliforniaGuard / Twitter
    Сказочный полет генерала Муженко в будущее ВВС Украины

    "Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование", — говорится в сообщении.

    Как сообщают СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.

    Пропажу секретной информации обнаружили во время общей проверки 7 февраля, сообщают "Вести". Позже суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ предоставить доступ к документации. Уголовное дело возбудили по статье "Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну".

    По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно там находится штаб ВСУ.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщал, что основные элементы автоматизированной системы управления войсками будут созданы до конца 2018-го года.

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