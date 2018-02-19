наверх
19.02.201809:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Закарпатье авто после аварии рухнуло с обрыва на рельсы

    (обновлено: )271
    Из-за неразберихи на трассе в Закарпатье один из автомобилей, избегая столкновения, вылетел на обочину, после чего его машина скатилась по обрыву на железнодорожные пути.
    Авария в Закарпатской области - автомобиль выбросило на рельсы
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области на выезде из села Малое Березное произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел на железнодорожное полотно.

    Авария произошла примерно в 16.00 18 февраля, сообщает сайт Mukachevo.net.

    Смотрите также: Очевидец выложил видео столкновения автобуса со школьниками и "Нивы"

    По информации издания, на дороге не разминулись два автомобиля, при этом на одной полосе стоял знак ремонта. Подъезжая к нему, машина должна была предоставить движение встречной, а потом выезжать сама, но не сделала этого. Так, избегая столкновения другое авто с людьми вылетело с обрыва прямо на железнодорожные пути.

    В результате пострадали пассажиры рухнувшей машины. На место была вызвана скорая помощь, которая забрала нескольких травмированных, еще некоторых подсадили в автомобили, которые проезжали рядом.

    Фото Mukachevo.net
    Оказание помощи пострадавшим в аварии в Закарпатской области

    Разбитое авто сразу убрали с рельсов из-за того, что приближался поезд.

    Ранее в Киеве два автомобиля из-за ДТП оказались на трамвайных путях, таким образом заблокировав два трамвайных маршрута. Одна из машин перевернулась на крышу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Атака на Россотрудничество и здание "Сбербанка" в Киеве. Полиция бессильна
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Сейм Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?