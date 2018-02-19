В Закарпатье авто после аварии рухнуло с обрыва на рельсы

Фото Mukachevo.net

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области на выезде из села Малое Березное произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел на железнодорожное полотно.

Авария произошла примерно в 16.00 18 февраля, сообщает сайт Mukachevo.net.

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По информации издания, на дороге не разминулись два автомобиля, при этом на одной полосе стоял знак ремонта. Подъезжая к нему, машина должна была предоставить движение встречной, а потом выезжать сама, но не сделала этого. Так, избегая столкновения другое авто с людьми вылетело с обрыва прямо на железнодорожные пути.

В результате пострадали пассажиры рухнувшей машины. На место была вызвана скорая помощь, которая забрала нескольких травмированных, еще некоторых подсадили в автомобили, которые проезжали рядом.

Фото Mukachevo.net Оказание помощи пострадавшим в аварии в Закарпатской области

Разбитое авто сразу убрали с рельсов из-за того, что приближался поезд.

Ранее в Киеве два автомобиля из-за ДТП оказались на трамвайных путях, таким образом заблокировав два трамвайных маршрута. Одна из машин перевернулась на крышу.