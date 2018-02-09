В Харьковской области введен карантин из-за нападений бешеного кота

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Харьковском районе в селе Циркуны зарегистрирован случай бешенства у бездомного кота, сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы.

Случай опасного заболевания подтвержден лабораторно.

"Больной бездомный кот покусал трех человек. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения. В очаге бешенства специалистами Харьковской районной государственной больницы ветеринарной медицины были проведены следующие мероприятия: дезинфекция, животным, контактировавших с больной кошкой, проведения прививки против бешенства", — говорится в сообщении ведомства.

Позднее Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковской районной администрации решила ввести карантин по бешенству территории села Циркуны Харьковского района и утвердил плана комплексных мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, летом 2017 года в одном из районов Харькова ввели карантин по бешенству из-за заболевшего кота. Животное также нанесло травму местному жильцу, а позднее погибло.