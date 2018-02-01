В Тернополе расследуют смерть сотрудника общественного ТВ

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В здании бывшего Областного телевидения погиб сотрудник Тернопольского общественного TB, сообщает сайт tenews.org.ua.

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"В обед с лестницы упал один из работников общественного вещателя. Коллеги сразу вызвали скорую помощь. Однако, помочь мужчине так и не смогли. Сейчас в помещении ОГТРК работает полиция и судмедескперты. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах упал человек", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, погибшему на вид 50 лет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно доли рекламы, распространяемой на телевидении и радио)".