наверх
01.02.201820:52
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Тернополе расследуют смерть сотрудника общественного ТВ

    (обновлено: )7601
    По информации СМИ, в обед с лестницы упал один из работников общественного вещателя. Коллеги сразу вызвали скорую помощь, но помочь мужчине так и не смогли.
    Здание Тернопольского общественного телевидения
    из открытых источников

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В здании бывшего Областного телевидения погиб сотрудник Тернопольского общественного TB, сообщает сайт tenews.org.ua.

    Читайте также: Ситуация с Гужвой крайне опасна для Порошенко — Якубин

    "В обед с лестницы упал один из работников общественного вещателя. Коллеги сразу вызвали скорую помощь. Однако, помочь мужчине так и не смогли. Сейчас в помещении ОГТРК работает полиция и судмедескперты. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах упал человек", — говорится в сообщении. 

    По информации СМИ, погибшему на вид 50 лет.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно доли рекламы, распространяемой на телевидении и радио)".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает