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    В Кривом Роге во время помолвки бывшая возлюбленная жениха выпрыгнула в окно

    (обновлено: )93004
    Компания молодых людей решила отметить подачу заявления на регистрацию брака. Во время вечеринки девушка, которая ранее была возлюбленной будущего жениха, попыталась покончить с собой.
    Патрульная полиция на месте попытки самоубийства в Кривом Роге
    Фото "Первый криворожский"

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Кривом Роге произошла попытка суицида: 30-летняя местная жительница выпрыгнула с балкона третьего этажа и выжила.

    ЧП случилось вечером в субботу, 27 января в жилом доме по улице Медицинской. Там компания молодых людей отмечала помолвку.

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    "Событие решили отметить "в узком" семейном кругу. На застолье присутствовала и бывшая девушка жениха. Будучи нетрезвой, она поставила мужчину перед фактом: либо он расторгнет помолвку и вернется к ней, либо она выпрыгнет с балкона. В результате 30-летняя девушка сдержала слово и выпрыгнула с балкона третьего этажа. Её госпитализировали с переломами рук и ног", — сообщает "Первый криворожский".

    Ранее в Кривом Роге патрульные полицейские остановили за нарушение дорожных правил водителя грузовика. Мужчина после этого заперся в кабине и покончил жизнь самоубийством.

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