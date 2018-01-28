В Кривом Роге во время помолвки бывшая возлюбленная жениха выпрыгнула в окно

Фото "Первый криворожский"

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Кривом Роге произошла попытка суицида: 30-летняя местная жительница выпрыгнула с балкона третьего этажа и выжила.

ЧП случилось вечером в субботу, 27 января в жилом доме по улице Медицинской. Там компания молодых людей отмечала помолвку.

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"Событие решили отметить "в узком" семейном кругу. На застолье присутствовала и бывшая девушка жениха. Будучи нетрезвой, она поставила мужчину перед фактом: либо он расторгнет помолвку и вернется к ней, либо она выпрыгнет с балкона. В результате 30-летняя девушка сдержала слово и выпрыгнула с балкона третьего этажа. Её госпитализировали с переломами рук и ног", — сообщает "Первый криворожский".

Ранее в Кривом Роге патрульные полицейские остановили за нарушение дорожных правил водителя грузовика. Мужчина после этого заперся в кабине и покончил жизнь самоубийством.