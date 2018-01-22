Две девушки погибли, перевернувшись в лодке на Южном Буге

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Вознесенском районе Николаевской области на реке Южный Буг погибли две девушки, которые перевернулись на лодке.

Новости-N со ссылкой на Управление ГСЧС в Николаевской области сообщает, что девушки и 20-летний парень курсировали по реке Южный Буг из одного села в другое. Добравшись до места назначения, молодые люди отправились обратно, однако посередине пути лодка по неизвестным причинам перевернулась.

В результате происшествия погибли две девушки — одну молодой человек смог вытащить на берег, однако она скончалась.

Тело второй девушки нашли местные жители в 1,5 км от береговой линии. Она шла обратно в село и по дороге замерзла.

Молодой человек в данный момент находится в медицинском учреждении — его состояние расценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области в селе Тячев в аквапарке погиб мужчина, который приехал отдохнуть вместе с семьей из Хустского района.