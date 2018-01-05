В Кривом Роге девушка на BMW врезалась в монумент "Победа"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Кривом Роге в ночь на 5 января произошла авария на проспекте Мира, в результате которого BMW врезался в постамент монумента "Победа".

За рулем автомобиля находилась 20-летняя девушка, также в салоне находилась ее подруга. Обе девушки отказались от госпитализации, хоть и получили легкие телесные повреждения.

По информации "Первого криворожского", у виновницы ДТП не было водительских прав. Это уже не первое ее нарушение Правил дорожного движения.

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Ранее на центральной площади Червонограда (Львовская область) произошла резонансное происшествие: водитель BMW на еврономерах заехал под городскую новогоднюю елку во время гуляний.