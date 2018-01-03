Во время празднования Нового года в Сватово скончались трое молодых людей

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Сватово Луганской области при неустановленных обстоятельствах скончались трое молодых людей, сообщила пресс-секретарь областного главка Нацполиции Татьяна Погукай.

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"В Сватовский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из домов по ул. Первомайская — Набережная обнаружены тела 17-летних юноши и девушки и 19-летнего парня. На месте происшествия полицейские установили, что компания праздновала в доме Новый год. Празднование затянулось, и молодые люди остались переночевать в доме в ночь на второе января. После обеда компанию посетил знакомый, который обнаружил бездыханные тела товарищей и вызвал скорую медицинскую помощь", — сообщила Погукай на своей странице в Facebook.

Facebook Татьяны Погукай На месте гибели трех молодых людей в Сватово Луганской области

Согласно предварительным выводам медиков, причиной смерти является отравление угарным газом, однако окончательный вывод будет получен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области (Россия) в результате отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей.