Голодные и в ужасных условиях: в Днепре мать оставила пятерых детей дома и ушла

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Днепре мать бросила пятерых несовершеннолетних детей дома и ушла. Об этом сообщили в Нацполиции города.

Пресс-служба Полиции Днепра Условия жизни пяти маленьких детей в Днепре

Пресс-служба Полиции Днепра Условия жизни пяти маленьких детей в Днепре

Полиции стало известно, что в доме проживает пять детей, находящихся без присмотра.

Как выяснилось, в квартире в ужасных условиях пребывали пять детей: четыре мальчика и их 11-месячная сестра.

Дети были в грязной одежде и голодные. Патрульные вызвали медиков, которые доставили младенца и мальчиков в больницу.

Отмечается, что 28-летняя мать так и не появилась.

В начале декабря на вокзале в Мукачево мать бросила 9 несовершеннолетних детей.