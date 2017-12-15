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    Голодные и в ужасных условиях: в Днепре мать оставила пятерых детей дома и ушла

    (обновлено: )47104
    Дети были в грязной одежде и голодные. Патрульные вызвали медиков, которые доставили 11-месячную девочку в больницу, а также ее старших братьев. Старшему всего лишь 11 лет.
    Условия жизни пяти маленьких детей в Днепре
    Пресс-служба Полиции Днепра

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Днепре мать бросила пятерых несовершеннолетних детей дома и ушла. Об этом сообщили в Нацполиции города.

    Пресс-служба Полиции Днепра
    Условия жизни пяти маленьких детей в Днепре
    Пресс-служба Полиции Днепра
    Условия жизни пяти маленьких детей в Днепре

    Полиции стало известно, что в доме проживает пять детей, находящихся без присмотра.

    Как выяснилось, в квартире в ужасных условиях пребывали пять детей: четыре мальчика и их 11-месячная сестра.

    Дети были в грязной одежде и голодные. Патрульные вызвали медиков, которые доставили младенца и мальчиков в больницу.

    Отмечается, что 28-летняя мать так и не появилась.

    В начале декабря на вокзале в Мукачево мать бросила 9 несовершеннолетних детей.

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