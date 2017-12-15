Убила мать и расчленила. Суд дал 15 лет

РИА Новости Украина

Жительница города Лубны (Полтавская область) Вита Гринь, обвиняемая в убийстве и расчленении матери, получила 15 лет лишения свободы. Судьи Киевского райсуда Полтавы на днях признали женщину виновной в преступлении, пишет издание Kolo.news.

Напомним, в народе страшный случай получил название "Дело отрубленной головы". Убийство произошло год назад в октябре: в Лубнах у завода "Ремонтно-механическая мастерская" под деревом обнаружили человеческую голову. Находка испугала не только Лубны, но и окрестные села, ужаснула всю область, в Лубнах даже были слухи, что орудует маньяк. На ноги подняли полицию города и областного центра.

Полтавщина Место, где обнаружили человеческую голову

Как оказалось, 70-летнюю жительницу города убила родная 43-летняя дочь, которая последний год жила с ней. Сначала 11 октября женщина заявила в полицию об исчезновении матери, а 19 числа в Лубнах обнаружили голову. Когда идентифицировали находку, оказалось, что это часть тела погибшей матери Виты Гринь.

Позже следователи установили, что дочь конфликтовала с матерью, она развелась, не было где жить и вернулась к матери в квартиру. Часто возникали ссоры, дочь рассказала, что мать применяла к ней насилие. Очередной конфликт привел к трагедии – Вита лишила жизни родного человека. Части тела женщина вывозила общественным транспортом и выбрасывала в разных концах города – к мусорным бакам и в лесополосе.

До последнего даже в суде Вита Гринь не признавала своей вины.

“На судебном заседании подсудимая своей вину не признавала. Однако прокуроры доказали, что 5 октября прошлого года между дочерью и матерью возникла ссора, во время которой дочь умышленно ударила мать ножом в шею, от чего последняя скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, подсудимая с помощью 2 ножей и молотка расчленила труп и развезла его части в разные места Лубны. После этого она покрасила ту часть пола в комнате, где лежало окровавленное тело. А через несколько дней обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении матери”, – рассказала Наталья Лец, заместитель начальника управления прокуратуры Полтавщины.

Полтавщина Вита Гринь, обвиняемая в убийстве и расчленении матери

Читайте также: За гранью понимания. Зверские убийства охватили Украину

Голову нашли местные жители, а еще один тайник, где находились другие части тела, правоохранителям показала уже сама горе-дочь, отмечают в прокуратуре.

Во время следственного эксперимента Вита Гринь указала место, куда выбросила орудие убийства (ножи). Молоток оперативники обнаружили в квартире.

"Работники аппарата прокуратуры Полтавской области в Киевском районном суде Полтавы поддержали государственное обвинение по 44-летней лубнянке, которая в октябре 2016 убила и расчленила свою 70-летнюю мать. Приговором суда 1-й инстанции женщина осуждена по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины до 15 лет лишения свободы", – сообщает областная прокуратура.

"Во время досудебного расследования были проведены молекулярно-генетические экспертизы, которые установили, что найденные части тела совпадают между собой и принадлежат одному лицу женского пола. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подсудимая является вменяемой и не требует применения принудительных мер медицинского характера", – рассказала Наталья Лец.