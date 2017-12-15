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15.12.201712:30
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    Происшествия

    В Черкассах в одном из детских садов рухнул потолок

    (обновлено: )18002
    По словам директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Игоря Волошина, в связи с обрушением потолка в садике создана и работает комиссия.
    Детский сад. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Черкассах в детском саду №91 "Кобзарик" обвалился потолок, отремонтированный в прошлом году, сообщил юрист и общественный активист Константин Стратилатов в Facebook.

    Из детей никто из детей не пострадал. Директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Игорь Волошин отметил, что в связи с происшествием уже создана и работает комиссия.

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    "Уже известно, кто подрядчик, ждем выводов от комиссии, устранения недостатков и заключения от департамента", — подытожил депутат горсовета Юрий Тренкин.

    Ранее сообщалось, что шестилетняя дочь руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко носит сумочку Louis Vuitton стоимостью 1200 долларов.

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