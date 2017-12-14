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    Происшествия

    Автомобиль прокурора взорвали в Днепре - СМИ

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    Днепр, Львов: взрывные события (354)

    (обновлено: )70240
    По информации СМИ, взорванный у здания суда автомобиль Mercedes принадлежит прокурору Ивану Солдатову. Самого мужчины на момент происшествия в авто не было.
    В Днепре у здания суда взорвали авто прокурора
    Акцент

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Взрыв произошел возле здания суда ориентировочно в 14.30, сообщает "Акцент". Предполагается, что автомобиль принадлежит прокурору Ивану Солдатову. 

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    Самого мужчины в авто не было. По информации очевидцев, взорван был автомобиль марки Mercedes. 

    Ранее сообщалось, что в Ровно в районе 2-х часов ночи 14 декабря в результате пожара уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и повреждена часть частного дома.

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