Автомобиль прокурора взорвали в Днепре - СМИ

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Взрыв произошел возле здания суда ориентировочно в 14.30, сообщает "Акцент". Предполагается, что автомобиль принадлежит прокурору Ивану Солдатову.

Читайте также: ГПУ Юрия Луценко — царство пиара "под крышей" Порошенко

Самого мужчины в авто не было. По информации очевидцев, взорван был автомобиль марки Mercedes.

Ранее сообщалось, что в Ровно в районе 2-х часов ночи 14 декабря в результате пожара уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и повреждена часть частного дома.