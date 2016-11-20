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    Происшествия

    В Кривом Роге в результате взрыва в многоэтажке пострадали два человека

    (обновлено: )230
    Согласно информации, взрывной волной повыбивало окна в подъезде и соседних квартирах. На месте происшествия находятся два пожарных автомобиля и скорая помощь.
    Взрыв в Кривом Роге
    Сайт Кривого Рога

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Кривом Роге произошел взрыв в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Тухачевского, 48. Об этом говорится на сайте Кривого Рога.

    Полиция сообщила подробности взрыва во Львове. Видео
    "24 канал" на Youtube
    Полиция сообщила подробности взрыва во Львове

    Издание сообщает о двух пострадавших — владельцах квартиры, 1957-го и 1980 года рождения.

    Очевидцы рассказали, что в окне квартиры виден огонь, а возле дома слышен запах газа. Взрывной волной повыбивало окна в подъезде и соседних квартирах.

    На месте происшествия находятся два пожарных автомобиля и скорая помощь.

    Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел взрыв в автокооперативе на ул. Кирова. В результате инцидента пострадал житель областного центра: от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. 

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