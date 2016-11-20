Штаб АТО: Широкино обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии и танка

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Киев заявил, что ополченцы в Донбассе 36 раз открывали огонь за прошедшие сутки, следует из сообщения пресс-центра военной операции на странице в Facebook.

По данным силовиков, на Мариупольском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Широкино, Красногоровка, Талаковка, Марьинка, Водяное и Павлополь. По Широкино, кроме того, велся огонь из 152-миллиметровой артиллерии и танка.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов обстреливались Крымское, Новозвановка, Орехово и Новоалександровка, отметили в пресс-центре. На Донецком направлении в районе Зайцево, Авдеевки, Опытного и Луганского по позициям украинских силовиков, по их заявлению, ополченцы вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Всего произошло 36 обстрелов", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с 1 по 30 сентября говорится, что причиной большинства жертв среди гражданского населения по-прежнему являются обстрелы и боевые действия. С начала конфликта в регионе по меньшей мере 9 574 человек погибли, из них более 2 тысяч погибших были гражданскими.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.