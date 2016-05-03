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    Пограничники сообщили о задержании гражданки РФ, подозреваемой в краже

    (обновлено: )29921
    Через два часа после поступления сообщения о краже пограничники обнаружили и задержали женщину, которая пыталась пешком покинуть территорию Украины в пункте на украинско-белорусской границе, сообщили в Госпогранслужбе.
    Пограничники сообщили о задержании гражданки РФ, подозреваемой в краже
    пресс-служба Госпогранслужбы Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинские пограничники сообщили во вторник о задержании гражданки РФ, подозреваемой в краже.

    Кошелек. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS/
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    "Пограничникам Луцкого отряда от сотрудников полиции поступила ориентировка на гражданку России 1978 года. По предварительным данным, женщина совершила похищение 9 тысяч гривен у своего знакомого, жителя одного из сел Дубровицкого района. Уже через два часа после поступления сообщения пограничники обнаружили и задержали женщину, которая пыталась пешком покинуть территорию Украины в пункте пропуска "Городище" на украинско-белорусской границе", — говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины во вторник.

    В пограничном ведомстве отметили, что передали россиянку полиции для проведения дальнейших следственных действий.

    Ранее во вторник пограничники сообщили об обнаружении материалов экстремистского характера у имеющего российское гражданство водителя автобуса, пересекавшего границу Украины и РФ.

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