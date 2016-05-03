Пограничники сообщили о задержании гражданки РФ, подозреваемой в краже

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинские пограничники сообщили во вторник о задержании гражданки РФ, подозреваемой в краже.

"Пограничникам Луцкого отряда от сотрудников полиции поступила ориентировка на гражданку России 1978 года. По предварительным данным, женщина совершила похищение 9 тысяч гривен у своего знакомого, жителя одного из сел Дубровицкого района. Уже через два часа после поступления сообщения пограничники обнаружили и задержали женщину, которая пыталась пешком покинуть территорию Украины в пункте пропуска "Городище" на украинско-белорусской границе", — говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины во вторник.

В пограничном ведомстве отметили, что передали россиянку полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Ранее во вторник пограничники сообщили об обнаружении материалов экстремистского характера у имеющего российское гражданство водителя автобуса, пересекавшего границу Украины и РФ.